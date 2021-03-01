В Бурятии внук обворовывал бабушку ради интернет-игр

Молодой человек явно зависим от интернет-игр



20-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии признан судом виновным в краже с банковского счёта своей бабушки.



В мае-июне 2020 года молодой человек жил у своей бабушки, он имел свободный доступ к её мобильному телефону. Зная пароль от банковского приложения, установленного на телефоне, он тайно неоднократно воровал деньги с кредитного счёта бабушки. Деньги он тратил на оплату интернет-игр.



К моменту обнаружения пропажи внук успел похитить 36 тысяч рублей.



Суд назначил вору наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии.





