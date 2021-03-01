Молодой человек явно зависим от интернет-игр
20-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии признан судом виновным в краже с банковского счёта своей бабушки.
В мае-июне 2020 года молодой человек жил у своей бабушки, он имел свободный доступ к её мобильному телефону. Зная пароль от банковского приложения, установленного на телефоне, он тайно неоднократно воровал деньги с кредитного счёта бабушки. Деньги он тратил на оплату интернет-игр.
К моменту обнаружения пропажи внук успел похитить 36 тысяч рублей.
Суд назначил вору наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии внук обворовывал бабушку ради интернет-игр
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