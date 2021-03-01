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В Бурятии вновь произошло землетрясение

В Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Эпицентр был в Кабанском районе

Сегодня в 1:30 в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 км северо-западнее от населённого пункта Сухая.

По предварительной информации, толчки ощущались в городе Улан-Удэ. Обучаемость 1-2 балла, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 февраля в Бурятии также произошло землетрясение на территории Кабанского района. В эпицентре магнитуда составила 4,5. Подземные толчки ощутили жители Бурятии и Иркутской области.
землетрясение
 
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