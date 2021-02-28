Пожар потушили за восемь минут
27 февраля в селе Тугнуй Мухоршибирского района Бурятии загорелась баня. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось приблизительно восемь минут.
В результате пожара сгорели потолок и крыша. Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Еравнинском районе едва не сгорел дом.
В Бурятии горела баня
Происшествия, Фото:
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