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В Бурятии горела баня

В Бурятии горела баня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар потушили за восемь минут

27 февраля в селе Тугнуй Мухоршибирского района Бурятии загорелась баня. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось приблизительно восемь минут.

В результате пожара сгорели потолок и крыша. Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Еравнинском районе едва не сгорел дом.

пожар
 
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