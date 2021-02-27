В Иркутской области подростки обкидали поезд камнями

Подростки заявили, что «развлекались»



В Нижнеудинском районе Иркутской области вблизи станции Ук подростки обкидали камнями состав грузового поезда.



Транспортные полицейские нашли хулиганов. Выяснилось, что по проходящему поезду «открыли стрельбу» двое учащихся местной школы и один студент профессионального училища города Нижнеудинск. Подростки признались, что так хотели «поразвлечься». К счастью, их действия не привели к сходу железнодорожного состава.



- На опекуна детей составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Материалы проверки направлены для принятия правового решения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

