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В Иркутской области подростки обкидали поезд камнями

В Иркутской области подростки обкидали поезд камнями
Происшествия, 
Подростки заявили, что «развлекались»

В Нижнеудинском районе Иркутской области вблизи станции Ук подростки обкидали камнями состав грузового поезда.

Транспортные полицейские нашли хулиганов. Выяснилось, что по проходящему поезду «открыли стрельбу» двое учащихся местной школы и один студент профессионального училища города Нижнеудинск. Подростки признались, что так хотели «поразвлечься». К счастью, их действия не привели к сходу железнодорожного состава.

- На опекуна детей составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Материалы проверки направлены для принятия правового решения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
поезд хулиганство
 
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