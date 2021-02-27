В Бурятии частично сгорел жилой дом

Пожар произошёл в Иволгинском районе
Вчера, 26 февраля, в СНТ «Пригородное» в Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия пожарных горели пристрой и крыша, пламя распространялось по основным конструкциям дома.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось свыше 20 минут. В результате пожара сгорел пристрой, повреждён дом. Уничтожения основных конструкций жилого строения пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудования.
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