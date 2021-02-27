Ружьё мужчине досталось от умершего родственника
На льду озера Батуркино в районе посёлка Таксимо Муйского района Бурятии задержали 44-летнего жителя Бодайбо. Мужчина незаконно хранил малокалиберную винтовку и 22 патрона к ней без соответствующего разрешения правоохранительных органов.
Задержанный заявил, что патроны он нашёл в лесу в районе Бодайбо, а ружьё досталось ему от умершего родственника.
Мужчина хранил винтовку и патроны для охоты. В настоящее время оружие и боеприпасы изъяты.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии задержанный с оружием мужчина заявил, что патроны нашёл
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Контрактник в срок не явился на службу
Кражу вскрыли при инвентаризации
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции
Утечка на трубопроводе возникла два раза
Власти считают, что нападений было в разы больше
Информация о сбитом подростке не подтвердилась
Поджигатель получил условный срок
Исчезнувшей девушке всего 17 лет
За помощью к очевидцам обратились следователи
В застрявших машинах находились девять человек
Бабушка признана невменяемой
Погибший не был пристёгнут
Мать девочки была пьяна
Трое рубщиков леса бросились в разные стороны
Выявлены каналы поставки запрещённых предметов