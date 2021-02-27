В Бурятии задержанный с оружием мужчина заявил, что патроны нашёл

Ружьё мужчине досталось от умершего родственника



На льду озера Батуркино в районе посёлка Таксимо Муйского района Бурятии задержали 44-летнего жителя Бодайбо. Мужчина незаконно хранил малокалиберную винтовку и 22 патрона к ней без соответствующего разрешения правоохранительных органов.



Задержанный заявил, что патроны он нашёл в лесу в районе Бодайбо, а ружьё досталось ему от умершего родственника.



Мужчина хранил винтовку и патроны для охоты. В настоящее время оружие и боеприпасы изъяты.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

