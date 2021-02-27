Контрактник в срок не явился на службу
Полиция Бурятии разыскивает 22-летнего жителя села Дунгуй Кяхтинского района Саяна Доржиева. Информацию об этом распространило МВД по Бурятии.
Ещё в декабре 2019 года молодой человек, являющийся военнослужащим по контракту воинской части, не явился в срок на службу.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 29-50-52, 8-924-358-0008.
Полиция Бурятии объявила в розыск контрактника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Контрактник в срок не явился на службу
Кражу вскрыли при инвентаризации
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции
Утечка на трубопроводе возникла два раза
Власти считают, что нападений было в разы больше
Информация о сбитом подростке не подтвердилась
Поджигатель получил условный срок
Исчезнувшей девушке всего 17 лет
За помощью к очевидцам обратились следователи
В застрявших машинах находились девять человек
Бабушка признана невменяемой
Погибший не был пристёгнут
Мать девочки была пьяна
Трое рубщиков леса бросились в разные стороны
Выявлены каналы поставки запрещённых предметов