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Полиция Бурятии объявила в розыск контрактника

Полиция Бурятии объявила в розыск контрактника
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Контрактник в срок не явился на службу

Полиция Бурятии разыскивает 22-летнего жителя села Дунгуй Кяхтинского района Саяна Доржиева. Информацию об этом распространило МВД по Бурятии.

Ещё в декабре 2019 года молодой человек, являющийся военнослужащим по контракту воинской части, не явился в срок на службу.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 29-50-52, 8-924-358-0008.
пропавшие без вести военнослужащие
 
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