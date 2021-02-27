Полиция Бурятии объявила в розыск контрактника

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Контрактник в срок не явился на службу



Полиция Бурятии разыскивает 22-летнего жителя села Дунгуй Кяхтинского района Саяна Доржиева. Информацию об этом распространило МВД по Бурятии.



Ещё в декабре 2019 года молодой человек, являющийся военнослужащим по контракту воинской части, не явился в срок на службу.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 29-50-52, 8-924-358-0008.

