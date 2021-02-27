В ДТП под Ангарском погибли два человека





В пятницу вечером, 26 февраля, под Ангарском произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек.Около 19:40 часов в нескольких километрах от Ангарска, в районе железнодорожной станции «Суховская» столкнулись автомобили «Тойота Ипсум» и «Субару Форестер». В результате аварии два человека погибли. Ещё три человека госпитализированы.Устанавливаются причины ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.