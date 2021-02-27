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В ДТП под Ангарском погибли два человека

В ДТП под Ангарском погибли два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции

В пятницу вечером, 26 февраля, под Ангарском произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек.

Около 19:40 часов в нескольких километрах от Ангарска, в районе железнодорожной станции «Суховская» столкнулись автомобили «Тойота Ипсум» и «Субару Форестер». В результате аварии два человека погибли. Ещё три человека госпитализированы.

Устанавливаются причины ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 

ДТП смерть
 
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