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В Забайкалье бабушка пыталась убить внучку молотком

В Забайкалье бабушка пыталась убить внучку молотком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бабушка признана невменяемой

58-летняя жительница Приаргунского района Забайкальского края обвиняется в покушении на убийство своей внучки.

По данным следствия, 14 декабря 2020 года женщина у себя дома напала на 16-летнюю внучку. Бабушка дважды ударила её молотком по голове, после чего повалила девушку на пол и нанесла ещё несколько ударов по голове и телу.

Девушка смогла вырваться и убежать, чем спасла свою жизнь.

- Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, женщина не способна контролировать свои действия и отдавать им отчёт. В связи с этим, уголовное дело с утверждённым постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
покушение на убийство
 
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