В Улан-Удэ скончался водитель перевернувшейся несколько раз «Тойоты»



Жуткая авария случилась сегодня днём в микрорайоне Восточный . Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара машина несколько раз перевернулась и встала на крышу. Иномарка превратилась в груду металла. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения.





40-летний водитель «Тойоты Карины», который попал сегодня в страшное ДТП на улице Мунгонова в Улан-Удэ, скончался. Он получил тяжёлые травмы, впал в кому и умер в больнице, сообщили в УГИБДД по Бурятии.38-летний пассажир иномарки госпитализирован в БСМП.В Госавтоинспекции уточнили, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, в отличии от пассажира.