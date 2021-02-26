В Улан-Удэ скончался водитель перевернувшейся несколько раз «Тойоты»

Погибший не был пристёгнут
40-летний водитель «Тойоты Карины», который попал сегодня в страшное ДТП на улице Мунгонова в Улан-Удэ, скончался. Он получил тяжёлые травмы, впал в кому и умер в больнице, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
38-летний пассажир иномарки госпитализирован в БСМП.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, в отличии от пассажира.
Жуткая авария случилась сегодня днём в микрорайоне Восточный
. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара машина несколько раз перевернулась и встала на крышу. Иномарка превратилась в груду металла. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения.
Бабушка признана невменяемой
Погибший не был пристёгнут
Мать девочки была пьяна
Трое рубщиков леса бросились в разные стороны
Исчезнувшей девушке всего 17 лет
Выявлены каналы поставки запрещённых предметов
В страшной аварии пострадали два человека
Налётчики, связавшие сторожа, пытались обжаловать приговор
Мужчина торговал гашишным маслом
Пропавшего жителя Горхона видели в Улан-Удэ
У задержанных нашли огнестрельное оружие и биты
Мужчина крупно обворовал своего работодателя
По словам Олега Кудинов, виновник страшной аварии был задержан через час
Женщина, убившая супруга, пыталась обжаловать приговор
Мужчина посчитал наказание слишком суровым