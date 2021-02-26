Забайкалка угрожала перерезать горло трёхлетней дочери

Мать девочки была пьяна



Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жительницы города Петровск-Забайкальский Забайкальского края, пугавшую маленькую дочь ножом. Мать обвиняется в угрозе убийством, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Всё произошло вечером в ноябре 2019 года. Пьяная женщина общалась по видеосвязи с бывшим мужем, уехавшем в Читу. Вспыхнула ссора, и разозлившаяся женщина решила запугать экс-супруга. Она приставила нож к горлу трёхлетней дочери, а также направляла лезвие в грудь и в плечо ребёнка. Женщина угрожала, что сейчас зарежет дочь на глазах её отца.



Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 46 Петровск-Забайкальского района для рассмотрения.

