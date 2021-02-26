В Бурятии «чёрный» лесоруб удирал от лесников

Во время ночного патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии недалеко от посёлка Николаевский лесники услышали звук бензопилы.
Сотрудники Заудинского лесничества оставили свой автомобиль и несколько километров в темноте шли пешком до места рубки. Вскоре они обнаружили машину с прицепом, а рядом с ней трёх мужчин, которые рубили древесину и грузили её в прицеп.
Увидев лесников, мужчины бросились в разные стороны. После долгой погони одного из нарушителей удалось задержать.
Во время осмотра выяснилось, что правонарушители успели вырубить около 7 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 157 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ» с прицепом и бензопила были изъяты.
В отношении задержанного мужчины составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.