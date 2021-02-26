В Бурятии «чёрный» лесоруб удирал от лесников

Увидев лесников, мужчины бросились в разные стороны. После долгой погони одного из нарушителей удалось задержать.





Во время ночного патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии недалеко от посёлка Николаевский лесники услышали звук бензопилы.Сотрудники Заудинского лесничества оставили свой автомобиль и несколько километров в темноте шли пешком до места рубки. Вскоре они обнаружили машину с прицепом, а рядом с ней трёх мужчин, которые рубили древесину и грузили её в прицеп.Во время осмотра выяснилось, что правонарушители успели вырубить около 7 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 157 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ» с прицепом и бензопила были изъяты.В отношении задержанного мужчины составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.