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В Улан-Удэ пропала ещё одна девушка

В Улан-Удэ пропала ещё одна девушка
Происшествия,  Фото:ориентировка СУ СКР по Бурятии
Исчезнувшей девушке всего 17 лет

Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки в Улан-Удэ. Пропавшей 17 лет, о ней ничего не известно уже два месяца, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, 20 декабря 2020 года около 14 часов девушка ушла из дома на улице Буйко и до сих пор не вернулась. С родственниками на связь девушка не выходит, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Пропавшую зовут Деревцова Снежана Григорьевна, 10.02.2004 года рождения.

Приметы: европейской внешности, на вид около 16-17 лет, рост около 162 см., среднего телосложения, волосы длинные, шатенка, глаза карие.

Была одета: пуховик бордового цвета, сапоги бежевого цвета.

При себе имела мобильный телефон.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о пропавшей, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8(3012) 44-49-01, 44-72-18, 44-72-35 (факс) (следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью в Улан-Удэ бесследно пропала ещё одна девушка, 24-летняя Валерия Ванкеева. В последний раз её видели вечером 5 октября. Валерия доехала на такси до кафе «Сплетни», вышла из машины и направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.

пропавшие без вести
 
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