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В Забайкалье при обыске в колонии нашли 10 телефонов

В Забайкалье при обыске в колонии нашли 10 телефонов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Выявлены каналы поставки запрещённых предметов

Читинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 3 февраля провела проверку в колонии № 8, расположенной в посёлке Карымское Забайкальского края.

Ранее были получены сведения об использовании осуждёнными запрещенных предметов, в том числе средств сотовой связи.

Во время обыска у осуждённых, содержащихся в отряде № 5, изъяли 10 сотовых телефонов, зарядные устройства, наушники и иные запрещённые предметы.

Кроме того, во время обыска сотрудники прокуратуры выявили два канала поставки запрещённых предметов в помещения штрафного изолятора колонии.

В адрес начальника колонии внесено представление об устранении нарушений, поставлен вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.


колония осужденные
 
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