Выявлены каналы поставки запрещённых предметов
Читинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 3 февраля провела проверку в колонии № 8, расположенной в посёлке Карымское Забайкальского края.
Ранее были получены сведения об использовании осуждёнными запрещенных предметов, в том числе средств сотовой связи.
Во время обыска у осуждённых, содержащихся в отряде № 5, изъяли 10 сотовых телефонов, зарядные устройства, наушники и иные запрещённые предметы.
Кроме того, во время обыска сотрудники прокуратуры выявили два канала поставки запрещённых предметов в помещения штрафного изолятора колонии.
В адрес начальника колонии внесено представление об устранении нарушений, поставлен вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье при обыске в колонии нашли 10 телефонов
Происшествия, Фото:
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