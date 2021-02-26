В Забайкалье при обыске в колонии нашли 10 телефонов

Выявлены каналы поставки запрещённых предметов



Читинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 3 февраля провела проверку в колонии № 8, расположенной в посёлке Карымское Забайкальского края.



Ранее были получены сведения об использовании осуждёнными запрещенных предметов, в том числе средств сотовой связи.



Во время обыска у осуждённых, содержащихся в отряде № 5, изъяли 10 сотовых телефонов, зарядные устройства, наушники и иные запрещённые предметы.



Кроме того, во время обыска сотрудники прокуратуры выявили два канала поставки запрещённых предметов в помещения штрафного изолятора колонии.



В адрес начальника колонии внесено представление об устранении нарушений, поставлен вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.





