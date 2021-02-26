Видео: В Улан-Удэ автомобиль перевернулся несколько раз

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент ДТП. От удара части автомобиля разлетелись в стороны, а сама машина превратилась в груду металла. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, устанавливается.







Подписчики паблика dtp_03 удивляются тому, что люди остались живы. «В рубашке родились!» - комментируют улан-удэнцы.







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Сегодня в улан-удэнском посёлке Восточный на улице Мунгонова произошло ДТП с двумя пострадавшими.40-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и наехал на ограждение. Иномарка несколько раз перевернулась и встала на крышу.Водитель и пассажир «Тойоты» были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.