Налётчики, связавшие сторожа, пытались обжаловать приговор
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года четверо жителей города Закаменска незаконно проникли на территорию местного предприятия. Связав сторожа, они вынесли сейф, в котором хранилось 2,7 млн. рублей, а также три сотовых телефона сторожа.
Сейф они так и не смогли вскрыть и спрятали в поле.
Трёх из них суд признал виновными, четвёртый находится в розыске.
Двум грабителям назначено по пять лет лишения свободы. Третьему – по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием по предыдущему приговору – 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
Получившие наименьший срок осуждённые не согласились с назначенным наказанием. Они подали апелляционные жалобы, в которых просили заменить реальное наказание условным.
Помимо прочего, один их осуждённых выразил несогласие с приговором по наличию в его действиях квалифицирующего признака «в особо крупном размере». Мужчина заявил, что ему не было заранее известно о сумме денег в сейфе.
- Судебная коллегия, изучив уголовное дело, проверив законность, обоснованность и справедливость приговора по доводам апелляционных жалоб, оставила приговор суда без изменения, а доводы апелляционных жалоб – без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Бурятии грабители, унёсшие сейф с миллионами, просили выпустить их
Происшествия, Фото:
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