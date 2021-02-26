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В Бурятии грабители, унёсшие сейф с миллионами, просили выпустить их

В Бурятии грабители, унёсшие сейф с миллионами, просили выпустить их
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Налётчики, связавшие сторожа, пытались обжаловать приговор

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года четверо жителей города Закаменска незаконно проникли на территорию местного предприятия. Связав сторожа, они вынесли сейф, в котором хранилось 2,7 млн. рублей, а также три сотовых телефона сторожа.

Сейф они так и не смогли вскрыть и спрятали в поле.

Трёх из них суд признал виновными, четвёртый находится в розыске.

Двум грабителям назначено по пять лет лишения свободы. Третьему – по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием по предыдущему приговору – 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Получившие наименьший срок осуждённые не согласились с назначенным наказанием. Они подали апелляционные жалобы, в которых просили заменить реальное наказание условным.

Помимо прочего, один их осуждённых выразил несогласие с приговором по наличию в его действиях квалифицирующего признака «в особо крупном размере». Мужчина заявил, что ему не было заранее известно о сумме денег в сейфе.

- Судебная коллегия, изучив уголовное дело, проверив законность, обоснованность и справедливость приговора по доводам апелляционных жалоб, оставила приговор суда без изменения, а доводы апелляционных жалоб – без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
грабеж
 
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