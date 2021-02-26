Мужчина торговал гашишным маслом
В городе Тулун полицейские при содействии отряда специального назначения «Гром» задержали 39-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков.
- На протяжении нескольких месяцев он собирал коноплю, изготавливал гашишное масло и продавал наркозависимым при личных встречах. В ходе обыска его дома полицейские обнаружили и изъяли два мешка с растительной массой, полимерный пакет с порошкообразным веществом серого цвета. В настоящее время изъятые вещества, общий вес которых составил около 7 килограмм, направлены на экспертизу, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По ходатайству следствия подозреваемоему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской области спецназ задержал наркосбытчика
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