Пропавшего жителя Горхона видели в Улан-Удэ
Сотрудники полиции разыскивают 42-летнего жителя села Горхон Заиграевского района Алексея Грыдина. Он утром 24 декабря ушёл из дома на улице Трактовая, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.
Особые приметы: на фалангах пальцев левой руки имеется татуировка «197…», на верхней и нижней челюсти отсутствуют передние зубы.
Был одет: шапка черная, куртка чёрная, брюки камуфляжные.
- Нуждается в медицинском наблюдении. По характеру спокойный. Ведёт асоциальный образ жизни, может связаться с лицами категории «бомж», - сообщили в МВД по Бурятии.
По имеющейся информации, пропавший находился в районе «Юбилейный», «Элеватор».
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 29-50-68, 29-50-61 или 102 (112).
Пропавший житель Бурятии может находиться среди бомжей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У задержанных нашли огнестрельное оружие и биты
Мужчина крупно обворовал своего работодателя
По словам Олега Кудинов, виновник страшной аварии был задержан через час
Женщина, убившая супруга, пыталась обжаловать приговор
Мужчина посчитал наказание слишком суровым
С простреленными шинами автомобиль двигался ещё несколько километров
Один из водителей был госпитализирован
Трамваи простаивали полчаса
Олег Кудинов рассказал о преступности среди полицейских
Полиция призывает водителя добровольно явиться в отдел
По вине пьяного полицейского погибла 21-летняя девушка
Владелица сети частных детских садов беспокоится по поводу будущего всей отрасли
Пассажиры прибыли в Иркутск авиарейсом из Душанбе
Воровка была пьяна
С обманутой девушкой мошенник разговаривал за двоих человек