Пропавший житель Бурятии может находиться среди бомжей

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Пропавшего жителя Горхона видели в Улан-Удэ



Сотрудники полиции разыскивают 42-летнего жителя села Горхон Заиграевского района Алексея Грыдина. Он утром 24 декабря ушёл из дома на улице Трактовая, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.



Особые приметы: на фалангах пальцев левой руки имеется татуировка «197…», на верхней и нижней челюсти отсутствуют передние зубы.



Был одет: шапка черная, куртка чёрная, брюки камуфляжные.



- Нуждается в медицинском наблюдении. По характеру спокойный. Ведёт асоциальный образ жизни, может связаться с лицами категории «бомж», - сообщили в МВД по Бурятии.



По имеющейся информации, пропавший находился в районе «Юбилейный», «Элеватор».



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 29-50-68, 29-50-61 или 102 (112).





