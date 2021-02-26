В Иркутской области поймали группу вымогателей

У задержанных нашли огнестрельное оружие и биты
По материалам УФСБ в городе Черемхово полицейские задержали трёх местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. По версии следствия, подозреваемые вымогали у мужчину крупную денежную сумму, а также угрожали отнять его автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».
В отношении 21 и 22-летнего обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего фигуранта – 28-летнего жителя Черемхово – обязательство о явке.
По местам жительства задержанных обнаружены три единицы огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, ножи, кастеты и биты.
Устанавливаются возможные дополнительные эпизоды группы вымогателей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
У задержанных нашли огнестрельное оружие и биты
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