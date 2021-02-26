Мужчина крупно обворовал своего работодателя
5 февраля в полицию Октябрьского района поступило сообщение о краже от 24-летнего улан-удэнца. Молодой человек рассказал, что из квартиры украли строительные инструменты, золотые украшения и бижутерия, часы, сотовый телефон, ноутбук и аксессуары для него. Ущерб составил около 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу; был задержан ранее судимый 36-летний мужчина.
Выяснилось, что подозреваемого через посредника владелец квартиры нанял для ремонта в комнате. Хозяин отдал работнику ключи от квартиры.
4 февраля пришедший в квартиру работник украл вещи.
Задержанный рассказал полицейским, что золотые украшения он выбросил, подумав, что это бижутерия.
Другая часть украденного изъята. Вещи вор продал прохожим.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Улан-Удэ вор выбросил золото, приняв его за бижутерию
Происшествия, Фото:
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