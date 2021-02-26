Улан-удэнка убила своего мужа

Женщина, убившая супруга, пыталась обжаловать приговор



Во время очередной пьяной ссоры жительница Улан-Удэ убила своего мужа. Суд приговорил её к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Осуждённая и её защитник не согласились с приговором суда. Они утверждали, что действия женщины необходимо квалифицировать по другой статье, а именно ч. 1 ст. 108 УК РФ, как убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.



Однако доводы апелляционных жалоб о том, что женщина действовала при превышении пределов необходимой обороны, отвергнуты. Реальной угрозы для жизни женщины со стороны её мужа не было. «Супруг хоть и наносил побои, но не причинял ей повреждения жизненно-важных органов, не создавал реальную угрозу для жизни», - говорится в материалах суда.



Из показаний женщины следует, что после того, как супруг побил её, она схватила нож и выбежала в коридор. Муж пошёл за ней, так что они встали напротив друг друга. Мужчина не трогал её, но она с силой нанесла ему удар ножом в грудную клетку.



Впрочем, противоправное и аморальное поведение потерпевшего стало обстоятельством, смягчающим наказание.



- Суд апелляционной инстанции, выслушав стороны, пришёл к выводу, что приговор постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.





