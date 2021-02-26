В Бурятии вор-рецидивист пытался обжаловать приговор

Мужчина посчитал наказание слишком суровым



Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Прибайкальского районного суда в отношении вора. Мужчина был за кражу приговорён к двум годам десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Ранее неоднократно судимый мужчина в июне 2020 года вновь незаконно проник в жилой дом. Оттуда он стащил имущество, причинив ущерб в размере около девяти тысяч рублей.



- Несмотря на доводы апелляционной жалобы адвоката о назначении чрезмерно строгого наказания, суд апелляционной инстанции при наличии отягчающего и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признал назначенное наказание справедливым, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

