В Иркутской области устроили погоню за пьяным водителем

Водитель не остановился по требованию инспекторов ДПС



В Заларинском районе Иркутской области инспекторы ДПС в ходе погони задержали пьяного водителя. Он грубо нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от полицейских, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Ночью на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» около села Владимир Заларинского района экипаж ДПС заметил едущий на большой скорости автомобиль «Хонда Торнео». Требование инспекторов остановить автомобиль водитель проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость.



Сотрудники ДПС организовали преследование. Они задержали нарушителя на территории уже Аларского района.



Оказалось, что автомобилем управлял 30-летний житель посёлка Кутулик Аларского района. Он находился за рулём машины с признаками алкогольного опьянения, а инспекторам пояснил, что до этого посещал кафе на федеральной трассе. Освидетельствование водителя-лихача подтвердило состояние алкогольного опьянения.



В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

