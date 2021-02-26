Водитель не остановился по требованию инспекторов ДПС
В Заларинском районе Иркутской области инспекторы ДПС в ходе погони задержали пьяного водителя. Он грубо нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от полицейских, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ночью на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» около села Владимир Заларинского района экипаж ДПС заметил едущий на большой скорости автомобиль «Хонда Торнео». Требование инспекторов остановить автомобиль водитель проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость.
Сотрудники ДПС организовали преследование. Они задержали нарушителя на территории уже Аларского района.
Оказалось, что автомобилем управлял 30-летний житель посёлка Кутулик Аларского района. Он находился за рулём машины с признаками алкогольного опьянения, а инспекторам пояснил, что до этого посещал кафе на федеральной трассе. Освидетельствование водителя-лихача подтвердило состояние алкогольного опьянения.
В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Иркутской области устроили погоню за пьяным водителем
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