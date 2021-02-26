Один из водителей был госпитализирован
Накануне днём, 25 февраля, в Еравнинском районе Бурятии в столкновении двух грузовиков пострадал водитель одного из них.
- 53-летний водитель «КамАЗа», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Митсубиши Кантер» под управлением 40-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Митсубиши» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 24 февраля в селе Кижинга пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка.
В Бурятии столкнулись два грузовика
Происшествия, Фото:
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