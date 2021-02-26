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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трамваи простаивали полчаса

Накануне, 25 февраля, в районе остановки «Управление трамвая» в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту №4 в районе.

Из-за этого было закрыто движение трамвая №4 с ост. «Лицей» - «20а квартал» в одну сторону. В 20:00 движение восстановлено. Время простоя составило 33 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
сход с рельсов
 
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