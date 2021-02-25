На трассе «Байкал» в Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция призывает водителя добровольно явиться в отдел



В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП.



По предварительным данным, около 9:30 на 1440 километре федеральной автодороги «Байкал» неизвестный водитель сбил 41-летнюю женщину-пешехода, после чего покинул место происшествия. В результате аварии женщина погибла.



Инспекторы ГИБДД ищут водителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция призывает водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.



Свидетелей просят позвонить по телефону дежурной части ГИБДД отдела МВД России по Нижнеудинскому району по телефону (39557) 7-18-67.





