Полиция призывает водителя добровольно явиться в отдел
В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП.
По предварительным данным, около 9:30 на 1440 километре федеральной автодороги «Байкал» неизвестный водитель сбил 41-летнюю женщину-пешехода, после чего покинул место происшествия. В результате аварии женщина погибла.
Инспекторы ГИБДД ищут водителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция призывает водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.
Свидетелей просят позвонить по телефону дежурной части ГИБДД отдела МВД России по Нижнеудинскому району по телефону (39557) 7-18-67.
На трассе «Байкал» в Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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