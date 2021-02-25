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На трассе «Байкал» в Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину

На трассе «Байкал» в Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция призывает водителя добровольно явиться в отдел

В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП.

По предварительным данным, около 9:30 на 1440 километре федеральной автодороги «Байкал» неизвестный водитель сбил 41-летнюю женщину-пешехода, после чего покинул место происшествия. В результате аварии женщина погибла.

Инспекторы ГИБДД ищут водителя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.

Свидетелей просят позвонить по телефону дежурной части ГИБДД отдела МВД России по Нижнеудинскому району по телефону (39557) 7-18-67.


ДТП смерть
 
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