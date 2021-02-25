 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

В Улан-Удэ полиция провела выемку документов в частном детсаду

В Улан-Удэ полиция провела выемку документов в частном детсаду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владелица сети частных детских садов беспокоится по поводу будущего всей отрасли

В одном из частных детских садов в Улан-Удэ сотрудники полиции изъяли документацию о субсидировании. По предварительной информации, в детсад нагрянули представители управления по борьбе с экономическими преступления.

- Они пришли, сказали открыть все полки, всё, что им нужно. Выемку сделали и ушли. Сказали, что ещё будут изымать жёсткие диски, - рассказала «Байкал-Daily» владелица сети частных детсадов.

Она полагает, что визит полиции связан с субсидиями на возмещение родительской оплаты, которые поступают по проекту «Демография». Детсад ежемесячно получает возмещение, однако по словам руководительницы, в этом году субсидию за январь они ещё не получили.

Сначала в детсад с проверкой пришла Счётная палата, а вскоре и полиция. Предпринимательница полагает, что это связано с грядущим сокращением численности частных детских садов в столице Бурятии.

По её словам, недавно было изменено соглашение с комитетом по образованию. В него добавлены пункты, где указано, что теперь расторгнуть соглашение с комитетом невозможно в одностороннем порядке.

- Спокойно работать нам не дают, - сетует предпринимательница.

По её словам, рабочими местами обеспечено более тысячи человек, частные детские сады посещают более 4,5 тысяч детей. Если эти детсады закроют, то люди останутся без работы, а родителям детей придётся платить либо по коммерческой цене, либо вовсе отказаться от посещения детсада.

Женщина намерена встретиться с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, где хочет обсудить с ним этот сложный вопрос.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» не стали комментировать ситуацию с визитом полиции в детсад.


полиция детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ полиция провела выемку документов в частном детсаду
В Улан-Удэ полиция провела выемку документов в частном детсаду
Происшествия, 25.02.2021
Владелица сети частных детских садов беспокоится по поводу будущего всей отрасли
Пассажиры из Таджикистана прилетели в Иркутск с насваем
Пассажиры из Таджикистана прилетели в Иркутск с насваем
Происшествия, 25.02.2021
Пассажиры прибыли в Иркутск авиарейсом из Душанбе
Улан-удэнец сдал несуществующую квартиру
Улан-удэнец сдал несуществующую квартиру
Происшествия, 25.02.2021
С обманутой девушкой мошенник разговаривал за двоих человек
Житель Бурятии обманом превратил друга в наркокурьера
Житель Бурятии обманом превратил друга в наркокурьера
Происшествия, 25.02.2021
Мужчина соврал насчёт содержимого мешка
В Братске на пожаре погибли супруги
В Братске на пожаре погибли супруги
Происшествия, 25.02.2021
Супругов погубила непотушенная сигарета
Экс-председателю МЖК Бурятии дали условный срок и штраф в 4 млн
Экс-председателю МЖК Бурятии дали условный срок и штраф в 4 млн
Происшествия, 25.02.2021
Суд вынес решение по делу общественника Евгения Саттарова
Жителя Бурятии на Камчатке сожгли заживо
Жителя Бурятии на Камчатке сожгли заживо
Происшествия, 25.02.2021
Убийство произошло на рыбзаводе
В Улан-Удэ осудили убийцу и его напарницу
В Улан-Удэ осудили убийцу и его напарницу
Происшествия, 25.02.2021
Женщина помогла скрыть преступление
Бурятия скорбит по погибшим в ДТП подросткам
Бурятия скорбит по погибшим в ДТП подросткам
Происшествия, 24.02.2021
Улан-удэнцы несут игрушки и цветы на место аварии, где погибли парень с девушкой
Центральный аппарат СК контролирует дело о гибели подростков в Улан-Удэ
Центральный аппарат СК контролирует дело о гибели подростков в Улан-Удэ
Происшествия, 24.02.2021
Поручение по делу о насмерть сбитых подростках дал лично председатель Следственного комитета России
На странице насмерть сбитого в Улан-Удэ подростка были посты о смерти
На странице насмерть сбитого в Улан-Удэ подростка были посты о смерти
Происшествия, 24.02.2021
Погубленные пьяным водителем «Лексуса» подростки были троюродными сестрой и братом
В Улан-Удэ в травмировании детей на горке разбираются следователи
В Улан-Удэ в травмировании детей на горке разбираются следователи
Происшествия, 24.02.2021
Травмированные при катании на ватрушке дети получили травмы головы
В Забайкалье в суд ушло дело о сокрытии от налоговой 265 млн
В Забайкалье в суд ушло дело о сокрытии от налоговой 265 млн
Происшествия, 24.02.2021
В пособничестве обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^