Владелица сети частных детских садов беспокоится по поводу будущего всей отрасли
В одном из частных детских садов в Улан-Удэ сотрудники полиции изъяли документацию о субсидировании. По предварительной информации, в детсад нагрянули представители управления по борьбе с экономическими преступления.
- Они пришли, сказали открыть все полки, всё, что им нужно. Выемку сделали и ушли. Сказали, что ещё будут изымать жёсткие диски, - рассказала «Байкал-Daily» владелица сети частных детсадов.
Она полагает, что визит полиции связан с субсидиями на возмещение родительской оплаты, которые поступают по проекту «Демография». Детсад ежемесячно получает возмещение, однако по словам руководительницы, в этом году субсидию за январь они ещё не получили.
Сначала в детсад с проверкой пришла Счётная палата, а вскоре и полиция. Предпринимательница полагает, что это связано с грядущим сокращением численности частных детских садов в столице Бурятии.
По её словам, недавно было изменено соглашение с комитетом по образованию. В него добавлены пункты, где указано, что теперь расторгнуть соглашение с комитетом невозможно в одностороннем порядке.
- Спокойно работать нам не дают, - сетует предпринимательница.
По её словам, рабочими местами обеспечено более тысячи человек, частные детские сады посещают более 4,5 тысяч детей. Если эти детсады закроют, то люди останутся без работы, а родителям детей придётся платить либо по коммерческой цене, либо вовсе отказаться от посещения детсада.
Женщина намерена встретиться с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, где хочет обсудить с ним этот сложный вопрос.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» не стали комментировать ситуацию с визитом полиции в детсад.
В Улан-Удэ полиция провела выемку документов в частном детсаду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владелица сети частных детских садов беспокоится по поводу будущего всей отрасли
Пассажиры прибыли в Иркутск авиарейсом из Душанбе
Воровка была пьяна
С обманутой девушкой мошенник разговаривал за двоих человек
Мужчина соврал насчёт содержимого мешка
Супругов погубила непотушенная сигарета
Суд вынес решение по делу общественника Евгения Саттарова
Убийство произошло на рыбзаводе
Женщина помогла скрыть преступление
Улан-удэнцы несут игрушки и цветы на место аварии, где погибли парень с девушкой
Поручение по делу о насмерть сбитых подростках дал лично председатель Следственного комитета России
Погубленные пьяным водителем «Лексуса» подростки были троюродными сестрой и братом
Травмированные при катании на ватрушке дети получили травмы головы
В пособничестве обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники
Дети катались со стихийной горки