В Улан-Удэ полиция провела выемку документов в частном детсаду

Владелица сети частных детских садов беспокоится по поводу будущего всей отрасли



В одном из частных детских садов в Улан-Удэ сотрудники полиции изъяли документацию о субсидировании. По предварительной информации, в детсад нагрянули представители управления по борьбе с экономическими преступления.



- Они пришли, сказали открыть все полки, всё, что им нужно. Выемку сделали и ушли. Сказали, что ещё будут изымать жёсткие диски, - рассказала «Байкал-Daily» владелица сети частных детсадов.



Она полагает, что визит полиции связан с субсидиями на возмещение родительской оплаты, которые поступают по проекту «Демография». Детсад ежемесячно получает возмещение, однако по словам руководительницы, в этом году субсидию за январь они ещё не получили.



Сначала в детсад с проверкой пришла Счётная палата, а вскоре и полиция. Предпринимательница полагает, что это связано с грядущим сокращением численности частных детских садов в столице Бурятии.



По её словам, недавно было изменено соглашение с комитетом по образованию. В него добавлены пункты, где указано, что теперь расторгнуть соглашение с комитетом невозможно в одностороннем порядке.



- Спокойно работать нам не дают, - сетует предпринимательница.



По её словам, рабочими местами обеспечено более тысячи человек, частные детские сады посещают более 4,5 тысяч детей. Если эти детсады закроют, то люди останутся без работы, а родителям детей придётся платить либо по коммерческой цене, либо вовсе отказаться от посещения детсада.



Женщина намерена встретиться с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, где хочет обсудить с ним этот сложный вопрос.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» не стали комментировать ситуацию с визитом полиции в детсад.





