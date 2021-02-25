Пассажиры из Таджикистана прилетели в Иркутск с насваем

Пассажиры прибыли в Иркутск авиарейсом из Душанбе



Таможенники в аэропорту Иркутска обнаружили в багаже пассажиров, прилетевших из Душанбе, насвай. У двух граждан Таджикистана изъяли по 0,514 кг и 0,504 кг насвая соответственно.



- При прохождении таможенного контроля оба гражданина пренебрегли действующими законодательными нормами и проследовали по «зелёному» коридору, «забыв» при этом внести сведения о наличии табачной продукции в пассажирскую таможенную декларацию, - сообщили в пресс-службе Иркутской области.



В настоящее время в личных целях гражданам разрешается ввезти на таможенную территорию ЕАЭС 250 граммов табака, а также 200 сигарет или 50 сигар, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов одним лицом, достигшим 18 - летнего возраста.



Обнаруженная смесь была изъята и направлена на экспертизу, которая в обоих случаях признала данную продукцию насваем. Насвай относится к виду некурительного табачного изделия кустарного производства.



Граждан Таджикистана привлекут к административной ответственности, уточнили в Иркутской таможне.









