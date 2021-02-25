В Улан-Удэ работница кафе украла деньги из сейфа

Воровка была пьяна



В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от администратора кафе на улице Тулаева о краже денег из сейфа. Было украдено 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские просмотрели видеозаписи камер наблюдения. После по подозрению в краже была задержана 39-летняя работница кафе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.



Женщина неофициально подрабатывала администратором. 24 февраля она пришла на работу пьяной. Поссорившись с персоналом кафе, женщина поспешила уйти. После её ухода администратор решила проверить сейф с деньгами и после пересчёта выручки обнаружила недостачу.



Задержанная раскаялась в содеянном и возместила ущерб.



Возбуждено уголовное дело о краже.





