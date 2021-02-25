Воровка была пьяна
В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от администратора кафе на улице Тулаева о краже денег из сейфа. Было украдено 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские просмотрели видеозаписи камер наблюдения. После по подозрению в краже была задержана 39-летняя работница кафе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
Женщина неофициально подрабатывала администратором. 24 февраля она пришла на работу пьяной. Поссорившись с персоналом кафе, женщина поспешила уйти. После её ухода администратор решила проверить сейф с деньгами и после пересчёта выручки обнаружила недостачу.
Задержанная раскаялась в содеянном и возместила ущерб.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Улан-Удэ работница кафе украла деньги из сейфа
Происшествия, Фото:
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