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В Улан-Удэ работница кафе украла деньги из сейфа

В Улан-Удэ работница кафе украла деньги из сейфа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воровка была пьяна

В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от администратора кафе на улице Тулаева о краже денег из сейфа. Было украдено 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские просмотрели видеозаписи камер наблюдения. После по подозрению в краже была задержана 39-летняя работница кафе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Женщина неофициально подрабатывала администратором. 24 февраля она пришла на работу пьяной. Поссорившись с персоналом кафе, женщина поспешила уйти. После её ухода администратор решила проверить сейф с деньгами и после пересчёта выручки обнаружила недостачу.

Задержанная раскаялась в содеянном и возместила ущерб.

Возбуждено уголовное дело о краже.


кража
 
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