Улан-удэнец сдал несуществующую квартиру

С обманутой девушкой мошенник разговаривал за двоих человек



В Октябрьском районе Улан-Удэ к полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя девушка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Следователь выяснил, что 35-летний улан-удэнец обманом украл у девушки три тысячи рублей.



21 февраля девушка нашла на сайте объявление о сдачи квартиры. Просмотрев фотографии жилья, она связалась с хозяином объявления по номеру, оставленному в объявлении.



На звонок ответил мужчина, который подтвердил факт сдачи жилья и пояснил, что квартиру сдаёт его дядя. Он продиктовал девушке новый номер, где ей ответил мужчина, которой представился хозяином квартиры. Мужчина пояснил, что для бронирования квартиры нужно перевести залог три тысячи рублей, а остальную сумму девушка передаст при встрече.



Мужчина продиктовал данные карты, на которые нужны перевести деньги, сообщил вымышленные паспортные данные для большего доверия, а также адрес квартиры, и они договорились о встрече.



Девушка перевела деньги. Приехав вечером по указанному адресу, она обнаружила, что такого дома нет. Тогда она позвонила по оставленным номерам, но они были недоступны. Девушка поняла, что её обманули и обратилась в полицию.



Мужчина был задержан. Он признался в содеянном, вернул потерпевшей деньги и признался, что от имени якобы своего дяди с девушкой разговаривал он сам.



Ранее обманщик уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.



Возбуждено уголовное дело.





