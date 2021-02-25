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Житель Бурятии обманом превратил друга в наркокурьера

Житель Бурятии обманом превратил друга в наркокурьера
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина соврал насчёт содержимого мешка

Вечером 19 февраля сотрудники ДПС в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии остановили автомобиль. В салоне машины полицейские нашли мешок с двумя килограммами марихуаны. Она принадлежала 34-летнему пассажиру, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Мужчина пояснил, что живёт в Улан-Удэ, а в Тарбагатайский район приехал для сбора наркотиков. Чтобы добраться до района, он попросил друга отвезти его. При этом соврал, что из района в город ему надо доставить свои вещи.

Заехав в район, водитель остановился на заправочной станции, а пассажир отлучился ненадолго. Вернувшись через некоторое время с мешком в руках, мужчина объяснил другу, что вещи он забрал и можно ехать обратно.

Мужчина ранее судим за кражу, не работает.

Возбуждено уголовное дело.
наркотики марихуана
 
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