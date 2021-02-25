Мужчина соврал насчёт содержимого мешка
Вечером 19 февраля сотрудники ДПС в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии остановили автомобиль. В салоне машины полицейские нашли мешок с двумя килограммами марихуаны. Она принадлежала 34-летнему пассажиру, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина пояснил, что живёт в Улан-Удэ, а в Тарбагатайский район приехал для сбора наркотиков. Чтобы добраться до района, он попросил друга отвезти его. При этом соврал, что из района в город ему надо доставить свои вещи.
Заехав в район, водитель остановился на заправочной станции, а пассажир отлучился ненадолго. Вернувшись через некоторое время с мешком в руках, мужчина объяснил другу, что вещи он забрал и можно ехать обратно.
Мужчина ранее судим за кражу, не работает.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии обманом превратил друга в наркокурьера
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина соврал насчёт содержимого мешка
Супругов погубила непотушенная сигарета
Суд вынес решение по делу общественника Евгения Саттарова
Убийство произошло на рыбзаводе
Женщина помогла скрыть преступление
Улан-удэнцы несут игрушки и цветы на место аварии, где погибли парень с девушкой
Поручение по делу о насмерть сбитых подростках дал лично председатель Следственного комитета России
Погубленные пьяным водителем «Лексуса» подростки были троюродными сестрой и братом
Травмированные при катании на ватрушке дети получили травмы головы
В пособничестве обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники
Дети катались со стихийной горки
Девочка взялась за провод зарядного устройства для телефона
Авария случилась на Лебедева
В ДТП пострадали два человека
Жительница Бурятии убила мужчину и назвала это самообороной