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Жителя Бурятии на Камчатке сожгли заживо

Жителя Бурятии на Камчатке сожгли заживо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло на рыбзаводе

В Усть-Большерецком районе Камчатского края 38-летний сторож рыбзавода обвиняется в убийстве жителя Бурятии.

По версии следствия, с 10 по 14 февраля (точная дата преступления устанавливается) сторож убил своего 40-летнего коллегу в помещении предприятия по переработке рыбной продукции. Сторож нанёс жертве не менее трёх ударов ножом по левой руки и животу.

Затем мужчина решил окончательно расправиться с беспомощным коллегой. Он нашёл канистру с горючим веществом, облил им строение, в котором находился раненый, и поджёг его.

Мужчина погиб на месте.

- В настоящее время злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

По данным издания ФАН, погиб 40-летний уроженец Бурятии. Он с 2017 года трудился на этом рыбзаводе.


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