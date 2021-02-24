Травмированные при катании на ватрушке дети получили травмы головы
В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело после травмирования двух маленьких детей при катании на ватрушке. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 21 февраля в парке имени Жанаева.
По данным следствия, во время семейного отдыха в парке имени Жанаева мальчики, 5 и 7 лет, скатываясь вместе на надувной резиновой ватрушке со стихийной горки, врезались в дерево. Дерево стоит в четырёх метрах от горки.
Детей привезли в детскую республиканскую клиническую больницу. У обоих черепно-мозговые травмы.
Сейчас один из мальчиков находится с тяжёлой черепно-мозговой травмой на стационарном лечении, второй продолжает лечение амбулаторно.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему по неосторожности». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи просят жителей Бурятии внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Сотрудники следственного управления призывают следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки.
В Улан-Удэ в травмировании детей на горке разбираются следователи
Происшествия, Фото:
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