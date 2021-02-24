 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Улан-Удэ в травмировании детей на горке разбираются следователи

В Улан-Удэ в травмировании детей на горке разбираются следователи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Травмированные при катании на ватрушке дети получили травмы головы

В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело после травмирования двух маленьких детей при катании на ватрушке. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 21 февраля в парке имени Жанаева.

По данным следствия, во время семейного отдыха в парке имени Жанаева мальчики, 5 и 7 лет, скатываясь вместе на надувной резиновой ватрушке со стихийной горки, врезались в дерево. Дерево стоит в четырёх метрах от горки.

Детей привезли в детскую республиканскую клиническую больницу. У обоих черепно-мозговые травмы.

Сейчас один из мальчиков находится с тяжёлой черепно-мозговой травмой на стационарном лечении, второй продолжает лечение амбулаторно.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему по неосторожности». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователи просят жителей Бурятии внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Сотрудники следственного управления призывают следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки.
травмы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье в суд ушло дело о сокрытии от налоговой 265 млн
В Забайкалье в суд ушло дело о сокрытии от налоговой 265 млн
Происшествия, 24.02.2021
В пособничестве обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники
В Братске школьница погибла, уронив в ванну телефон
В Братске школьница погибла, уронив в ванну телефон
Происшествия, 24.02.2021
Девочка взялась за провод зарядного устройства для телефона
На странице насмерть сбитого в Улан-Удэ подростка были посты о смерти
На странице насмерть сбитого в Улан-Удэ подростка были посты о смерти
Происшествия, 24.02.2021
Погубленные пьяным водителем «Лексуса» подростки были троюродными сестрой и братом
Жительница Бурятии убила мужчину и назвала это самообороной
Жительница Бурятии убила мужчину и назвала это самообороной
Происшествия, 24.02.2021
Жительница Бурятии убила мужчину и назвала это самообороной
В Бурятии бизнесмен обвиняется в хищении 3,5 млн рублей
В Бурятии бизнесмен обвиняется в хищении 3,5 млн рублей
Происшествия, 24.02.2021
Следствие полагает, что деньги были похищены при ремонте Дома культуры
В Бурятии школьник украл и закопал колёса
В Бурятии школьник украл и закопал колёса
Происшествия, 24.02.2021
Юного вора поймали росгвардейцы
Читинка за 90 раз перевела мошенникам 1,3 млн
Читинка за 90 раз перевела мошенникам 1,3 млн
Происшествия, 24.02.2021
За выходные дни мошенники похитили у доверчивых забайкальцев два миллиона рублей
Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о гибели двух подростков
Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о гибели двух подростков
Происшествия, 24.02.2021
Прокуратура даст оценку объективности действий органа предварительного следствия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^