В Забайкалье в суд ушло дело о сокрытии от налоговой 265 млн

В пособничестве обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники



Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии от налоговой службы 265 млн рублей в Забайкальском крае. Дело возбуждено на руководителя одного из крупнейших предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает Генпрокуратура.



- Руководитель предприятия ЖКХ при пособничестве директора Фонда развития края, министров финансов и территориального развития правительства Забайкальского края в 2017-2018 годах укрыл от взыскания налоговой службы 265 млн. рублей, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Действия директора фирмы квалифицированы по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Его пособники обвиняются в пособничестве с сокрытии денег.



Следствием установлено, что обвиняемые, достоверно зная о наличии на счетах предприятия инкассовых поручений, искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств, производя расчёты с контрагентами через Фонд развития края. Затем представители краевого правительства перечисляли в Фонд причитавшиеся обществу субсидии.



В период предварительного расследования чиновники регионального правительства освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Налоговая задолженность была погашена.



Максимально строгое наказание за совершение данного преступления – до 7 лет лишения свободы.



Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом Читы.





