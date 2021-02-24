В пособничестве обвиняются бывшие высокопоставленные чиновники
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии от налоговой службы 265 млн рублей в Забайкальском крае. Дело возбуждено на руководителя одного из крупнейших предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает Генпрокуратура.
- Руководитель предприятия ЖКХ при пособничестве директора Фонда развития края, министров финансов и территориального развития правительства Забайкальского края в 2017-2018 годах укрыл от взыскания налоговой службы 265 млн. рублей, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Действия директора фирмы квалифицированы по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Его пособники обвиняются в пособничестве с сокрытии денег.
Следствием установлено, что обвиняемые, достоверно зная о наличии на счетах предприятия инкассовых поручений, искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств, производя расчёты с контрагентами через Фонд развития края. Затем представители краевого правительства перечисляли в Фонд причитавшиеся обществу субсидии.
В период предварительного расследования чиновники регионального правительства освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Налоговая задолженность была погашена.
Максимально строгое наказание за совершение данного преступления – до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом Читы.
В Забайкалье в суд ушло дело о сокрытии от налоговой 265 млн
Происшествия, Фото:
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