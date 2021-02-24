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В улан-удэнском парке дети пострадали при катании на ватрушке

В улан-удэнском парке дети пострадали при катании на ватрушке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети катались со стихийной горки

В воскресенье, 21 февраля, в улан-удэнском парке имени Жанаева во время катания на стихийной горке двое детей 5 и 7 лет врезались в дерево.

В парк дети пришли в сопровождении родителей.

- По данным видеонаблюдения, в районе оврага в восточной стороне парка дети скатились со склона горы на принесённой с собой ватрушке. По неосторожности сопровождавшего взрослого дети скатились на ватрушке и столкнулись с деревом, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Пострадавших детей на личном транспорте родители доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Мэрия обратилась к горожанам с просьбой кататься только в санкционированных местах.



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