Авария случилась на Лебедева
Сегодня, 24 февраля, в 14:30 на улице Лебедева в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Приус» и «Тойота Королла».
После ДТП пассажирку «Приуса» на месте осмотрели медики. По предварительным данным, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Пострадавшую не стали госпитализировать.
Оба водителя трезвые, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером в Улан-Удэ под колёсами автомобилей погибли три человека. В одном ДТП скончались двое 16-летних подростков, которых насмерть сбил пьяный водитель «Лексуса». Тем же вечером на остановке «Лицей» погибла пенсионерка, которая, споткнувшись, случайно попала под отъезжавший микроавтобус.
В Улан-Удэ в ДТП получила травмы пассажирка
Происшествия, Фото:
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