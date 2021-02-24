В ДТП пострадали два человека
Иволгинский районный суд назначил инспектору ДПС ограничение свободы за аварию с двумя пострадавшими.
ДТП произошло осенью 2019 года. Сотрудник ДПС, управляя служебным автомобилем, столкнулся с машиной. В результате аварии пассажир, находящийся в служебном авто, и водитель другого автомобиля получили травмы. Обоим был причинён тяжкий вред здоровью.
Районный суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы.
- 18 февраля Верховный суд Бурятии признал законным и обоснованным приговор Иволгинского районного суда. Назначенное инспектору наказание в виде ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, оставлено без изменения, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Справка:
Ограничение свободы — вид уголовного наказания, когда осуждённого не изолируют от общества. Ему лишь запрещают выезжать за пределы населённого пункта, покидать место постоянного проживания в определённое время суток или посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Отбывая наказание, осужденный обязан от одного до четырех раз в месяц являться для регистрации в специализированный орган, который осуществляет над ним надзор.
В Бурятии инспектору ДПС ограничили свободу за автоаварию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жительница Бурятии убила мужчину и назвала это самообороной
Следствие полагает, что деньги были похищены при ремонте Дома культуры
Мужчина оставил гаджет в снегу
Юного вора поймали росгвардейцы
Мужчина нашёл телефон на улице
За выходные дни мошенники похитили у доверчивых забайкальцев два миллиона рублей
Пожар произошёл в Бичуре
Прокуратура даст оценку объективности действий органа предварительного следствия
Муж ошибся, думая, что жена дома
Лес незаконно рубил житель Турунтаево
По фактам уничтожения федерального имущества возбуждено уголовное дело
Полицейские ищут виновника смертельного ДТП
Пожилая женщина погибла из-за того, что запнулась
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное (видео)
Внеплановое заседание комиссии инициировал глава Бурятии