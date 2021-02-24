В Бурятии инспектору ДПС ограничили свободу за автоаварию

В ДТП пострадали два человека



Иволгинский районный суд назначил инспектору ДПС ограничение свободы за аварию с двумя пострадавшими.



ДТП произошло осенью 2019 года. Сотрудник ДПС, управляя служебным автомобилем, столкнулся с машиной. В результате аварии пассажир, находящийся в служебном авто, и водитель другого автомобиля получили травмы. Обоим был причинён тяжкий вред здоровью.



Районный суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы.



- 18 февраля Верховный суд Бурятии признал законным и обоснованным приговор Иволгинского районного суда. Назначенное инспектору наказание в виде ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, оставлено без изменения, - сообщили в Верховном суде Бурятии.



Справка:



Ограничение свободы — вид уголовного наказания, когда осуждённого не изолируют от общества. Ему лишь запрещают выезжать за пределы населённого пункта, покидать место постоянного проживания в определённое время суток или посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Отбывая наказание, осужденный обязан от одного до четырех раз в месяц являться для регистрации в специализированный орган, который осуществляет над ним надзор.





