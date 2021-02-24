Жительница Бурятии убила мужчину и назвала это самообороной

Женщина убила одним ударом в грудь



Жительница Закаменского района Бурятии признана судом виновной в убийстве.



Мужчина и женщина были оба пьяны, когда между ними вспыхнула ссора. Кавалер поднял руку на женщину. Она разозлилась и решила расправиться с собутыльником.



Женщина схватила нож и нанесла один удар в область грудной клетки. Удар оказался смертельным.



Защита выдвинула версию о том, что это было не убийство, а необходимая самооборона.



- Однако подтверждения этой версии в суде первой инстанции не нашли, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

