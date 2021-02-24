Мужчина оставил гаджет в снегу
14 февраля в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась продавец магазина одежды торгового центра. Девушка рассказала, что с прилавка украли её сотовый телефон стоимостью около 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Он был задержан.
Выяснилось, что мужчина просто так бродил по торговому центру. В одном из бутиков он увидел на прилавке сотовый телефон. Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась на покупателя, украл его.
Не обнаружив гаджет, девушка обратилась в полицию. До приезда полицейских она пыталась определить местоположение телефона самостоятельно с помощью специальной программы, установленной на телефоне. Увидев уведомление о поиске, мужчина испугался и выбросил его в снег, предварительно выключив.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ вор выкинул телефон, увидев уведомление о поиске
Происшествия, Фото:
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