В Улан-Удэ вор выкинул телефон, увидев уведомление о поиске

Мужчина оставил гаджет в снегу



14 февраля в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась продавец магазина одежды торгового центра. Девушка рассказала, что с прилавка украли её сотовый телефон стоимостью около 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Он был задержан.



Выяснилось, что мужчина просто так бродил по торговому центру. В одном из бутиков он увидел на прилавке сотовый телефон. Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась на покупателя, украл его.



Не обнаружив гаджет, девушка обратилась в полицию. До приезда полицейских она пыталась определить местоположение телефона самостоятельно с помощью специальной программы, установленной на телефоне. Увидев уведомление о поиске, мужчина испугался и выбросил его в снег, предварительно выключив.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





