В Бурятии школьник украл и закопал колёса

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Юного вора поймали росгвардейцы



В Муйском районе росгвардейцы вернули автовладелице украденные колеса, об этой краже рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Жительница Таксимо оставила свой автомобиль на улице возле дома. Поздним вечером с оставленного без присмотра автомобиля вор снял колёса.



Кража была раскрыта, вором оказался 16-летний школьник из Таксимо. Он был доставлен в отдел полиции.



Выяснилось, что подросток унёс украденные колёса в свой двор и спрятал под снегом.



Колёса были изъяты и возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о постановке подростка на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.





