Юного вора поймали росгвардейцы
В Муйском районе росгвардейцы вернули автовладелице украденные колеса, об этой краже рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Жительница Таксимо оставила свой автомобиль на улице возле дома. Поздним вечером с оставленного без присмотра автомобиля вор снял колёса.
Кража была раскрыта, вором оказался 16-летний школьник из Таксимо. Он был доставлен в отдел полиции.
Выяснилось, что подросток унёс украденные колёса в свой двор и спрятал под снегом.
Колёса были изъяты и возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о постановке подростка на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.
В Бурятии школьник украл и закопал колёса
Происшествия, Фото:
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