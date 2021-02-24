Мужчина нашёл телефон на улице
В октябре 2020 года около четырёх часов дня мужчина находился на улице Бадеева села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. Здесь он увидел на земле сотовый телефон «Honor 7A Pro». Он спрятал гаджет в одежду и ушёл.
Суд расценил действия мужчину как кражу. Ему было назначено 150 часов обязательных работ.
- Суд при вынесении решения учёл, что гражданин полностью признал вину и раскаялся, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Жителя Бурятии наказали за найденный телефон
Происшествия, Фото:
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