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Жителя Бурятии наказали за найденный телефон

Жителя Бурятии наказали за найденный телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нашёл телефон на улице

В октябре 2020 года около четырёх часов дня мужчина находился на улице Бадеева села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. Здесь он увидел на земле сотовый телефон «Honor 7A Pro». Он спрятал гаджет в одежду и ушёл.

Суд расценил действия мужчину как кражу. Ему было назначено 150 часов обязательных работ.

- Суд при вынесении решения учёл, что гражданин полностью признал вину и раскаялся, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
кража
 
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