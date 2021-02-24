За выходные дни мошенники похитили у доверчивых забайкальцев два миллиона рублей
Наибольший ущерб причинён 47-летней жительнице Читы. Поверив мошенникам, которые представились работниками службы безопасности банка, женщина лишилась 1 300 000 рублей, рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.
По уже известной схеме, в телефонном звонке лжесотрудники банка сообщили читинке о хищениях денег с её электронных счетов. Чтобы спасти сбережения, ей предложили срочно снять все деньги и с помощью банкомата перевести их на «безопасные ячейки», которыми стали номера телефонов аферистов. Доверчивая читинка совершила 90 переводов, потеряв свои сбережения и средства с кредитной карты.
Аналогичным способом денег в минувшие выходные лишились и другие жители Читы и Читинского района.
Кроме того, понадеявшись на денежные выплаты из реклам в социальных сетях, жертвами мошенников стали жители Приаргунска и посёлка Горный. Перейдя по ссылкам, потерпевшие ввели данные своих карт для перечисления им выплат, в том числе CVC-коды и пароли из SMS-сообщений.
Еще четверо забайкальцев обратились в полицию после случаев хищения денег в результате купли-продажи товаров через сайты бесплатных объявлений. Так, читинец лишился 12 тысяч рублей, пытаясь купить бампер для автомашины. Лжепродавец, получив предоплату, перестал выходить на связь. Житель Газ-Завода, наоборот, разместил объявление о продаже трактора, на которое откликнулся покупатель и предложил перевести деньги за технику на банковскую карту. Доверчивый забайкалец предоставил все данные карты, в том числе коды и пароли, которые не требуются для перевода. Аферисты сняли с его карты 10 тысяч рублей.
Всего за минувшие выходные дни жертвами мошенников в Забайкальском крае стали 10 человек. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Читинка за 90 раз перевела мошенникам 1,3 млн
Происшествия, Фото:
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