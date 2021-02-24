Пожар произошёл в Бичуре
Вчера, 23 февраля, в селе Бичура в Бурятии едва не сгорел жилой дом, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных открытое горение ликвидировали местные жители. Для предотвращения возобновления горения пожарные провели проливку места пожара.
Благодаря своевременному обнаружению возгорания и оперативной его ликвидации дом был спасён. Выгорела только наружная стена дома на площади 3 кв. м.
Предположительной причиной произошедшего названо короткое замыкание электрооборудования.
Также в ночь с 22 на 23 февраля в селе Хасурта Хоринского района Бурятии огонь уничтожил баню. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода.
23 февраля в селе Выдрино Кабанского района также произошёл пожар внутри бани. Пожарные вовремя потушили пламя.
В Бурятии пожарные спасли жилой дом
Происшествия, Фото:
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