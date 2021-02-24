 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о гибели двух подростков

Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о гибели двух подростков
Происшествия, 
Прокуратура даст оценку объективности действий органа предварительного следствия

Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного наезда на двух подростков в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности и объективности действий органа предварительного следствия, проведения расследования в разумные сроки, - сообщает прокуратура Бурятии.

Трагедия произошла вечером 23 февраля. Житель Иркутской области, двигаясь на угнанном автомобиле «Лексус», сбил возле железнодорожного вокзала в Улан-Удэ 16-летних парня и девушку. Они переходили дорогу по «зебре» на свой зелёный сигнал. Подростки от полученных травм скончались. Водитель с места аварии скрылся и был задержан позже. Выяснилось, что он был пьян и не раз ранее привлекался к уголовной ответственности.


Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Алексей Цыденов напомнил, что водителю грозит длительное лишение свободы.


прокуратура ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области неизвестные украли пять зданий
В Иркутской области неизвестные украли пять зданий
Происшествия, 24.02.2021
По фактам уничтожения федерального имущества возбуждено уголовное дело
В Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил пенсионера
В Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 24.02.2021
Полицейские ищут виновника смертельного ДТП
Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой в Улан-Удэ
Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой в Улан-Удэ
Происшествия, 24.02.2021
Пожилая женщина погибла из-за того, что запнулась
В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности
В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности
Происшествия, 24.02.2021
Внеплановое заседание комиссии инициировал глава Бурятии  
В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
Происшествия, 24.02.2021
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное (видео)
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
Происшествия, 23.02.2021
От полученных травм женщина скончалась
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
Происшествия, 23.02.2021
Артём Бурлов обратился к российскому киносообществу, когда его везли в отдел
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
Происшествия, 22.02.2021
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 21.02.2021
Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex» 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^