Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о гибели двух подростков

Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного наезда на двух подростков в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности и объективности действий органа предварительного следствия, проведения расследования в разумные сроки, - сообщает прокуратура Бурятии.
Трагедия произошла вечером 23 февраля. Житель Иркутской области, двигаясь на угнанном автомобиле «Лексус», сбил возле железнодорожного вокзала в Улан-Удэ 16-летних парня и девушку. Они переходили дорогу по «зебре» на свой зелёный сигнал. Подростки от полученных травм скончались. Водитель с места аварии скрылся и был задержан позже. Выяснилось, что он был пьян и не раз ранее привлекался к уголовной ответственности.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Алексей Цыденов напомнил, что водителю грозит длительное лишение свободы.