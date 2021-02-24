Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о гибели двух подростков

Трагедия произошла вечером 23 февраля. Житель Иркутской области, двигаясь на угнанном автомобиле «Лексус», сбил возле железнодорожного вокзала в Улан-Удэ 16-летних парня и девушку. Они переходили дорогу по «зебре» на свой зелёный сигнал. Подростки от полученных травм скончались. Водитель с места аварии скрылся и был задержан позже. Выяснилось, что он был пьян и не раз ранее привлекался к уголовной ответственности.







<br />