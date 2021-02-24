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В Бурятии в горящем доме искали женщину, которой не было

В Бурятии в горящем доме искали женщину, которой не было
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Муж ошибся, думая, что жена дома

В ночь с 23 на 24 февраля в селе Большое Колесово Кабанского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом и пристроенная веранда горели изнутри, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Владелец дома сообщил, что внутри дома находится его жена. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли внутрь дома через окно. Позднее выяснилось, что женщины дома не было.

Дом выгорел изнутри, веранда уничтожена полностью.

Столь разрушительные последствия пожара обусловлены его поздним обнаружением, и, следовательно, поздним обращением в пожарную охрану. Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём.

Владельцы дома размещены у родственников.


пожар
 
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