В Иркутской области неизвестные украли пять зданий

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

По фактам уничтожения федерального имущества возбуждено уголовное дело



В Аларском районе Иркутской области прокуратура обнаружила исчезновения пяти зданий.



- Пять производственных зданий федерального имущества, расположенных в посёлке Кутулик, стоимостью более 1 млн. рублей, которые были ранее законсервированы, фактически по указанному адресу отсутствуют. Здания разобраны и вывезены неизвестными лицами, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере».



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.





