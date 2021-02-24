По фактам уничтожения федерального имущества возбуждено уголовное дело
В Аларском районе Иркутской области прокуратура обнаружила исчезновения пяти зданий.
- Пять производственных зданий федерального имущества, расположенных в посёлке Кутулик, стоимостью более 1 млн. рублей, которые были ранее законсервированы, фактически по указанному адресу отсутствуют. Здания разобраны и вывезены неизвестными лицами, - сообщает прокуратура Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере».
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
В Иркутской области неизвестные украли пять зданий
Происшествия, Фото:
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