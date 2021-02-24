 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Иркутской области неизвестные украли пять зданий

В Иркутской области неизвестные украли пять зданий
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
По фактам уничтожения федерального имущества возбуждено уголовное дело

В Аларском районе Иркутской области прокуратура обнаружила исчезновения пяти зданий.

- Пять производственных зданий федерального имущества, расположенных в посёлке Кутулик, стоимостью более 1 млн. рублей, которые были ранее законсервированы, фактически по указанному адресу отсутствуют. Здания разобраны и вывезены неизвестными лицами, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области неизвестные украли пять зданий
В Иркутской области неизвестные украли пять зданий
Происшествия, 24.02.2021
По фактам уничтожения федерального имущества возбуждено уголовное дело
В Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил пенсионера
В Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 24.02.2021
Полицейские ищут виновника смертельного ДТП
Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой в Улан-Удэ
Появилось видео смертельного ДТП с пенсионеркой в Улан-Удэ
Происшествия, 24.02.2021
Пожилая женщина погибла из-за того, что запнулась
В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности
В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности
Происшествия, 24.02.2021
Внеплановое заседание комиссии инициировал глава Бурятии  
В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
Происшествия, 24.02.2021
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное (видео)
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
Происшествия, 23.02.2021
От полученных травм женщина скончалась
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
Происшествия, 23.02.2021
Артём Бурлов обратился к российскому киносообществу, когда его везли в отдел
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
Происшествия, 22.02.2021
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 21.02.2021
Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex» 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^