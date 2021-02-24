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В Бурятии рыбак отравился угарным газом на Котокеле

В Бурятии рыбак отравился угарным газом на Котокеле
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Тело рыбака нашли в палатке

23 февраля в Прибайкальском районе Бурятии на озере Котокель произошёл несчастный случай. Мужчина, приехавший на озеро порыбачить, умер в своей палатке.

Очевидец, нашедший тело, рассказал в паблике «Аноним 03», как это было. Свидетель предполагает, что мужчина погиб ночью от отравления угарным газом.

- С утра приехали, «Нива» не гудела. К обеду подходим, реально, что-то не то. Открыли палатку, а там труп уже лежит, - рассказа автор сообщения.

Также мужчина призывает рыбаков подходить друг к другу и спрашивать о самочувствии.

- Мало ли что. Может хоть что случиться. Народ около него был и ночевал с ним. Мы приехали утром и только к обеду подошли. Подходите, не стесняйтесь, спрашивайте, - отмечает рыбак.

В пресс-службе МВД России по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о смерти мужчины на озере. Также там добавили, что сейчас полицейские проводят проверку.


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