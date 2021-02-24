Тело рыбака нашли в палатке
23 февраля в Прибайкальском районе Бурятии на озере Котокель произошёл несчастный случай. Мужчина, приехавший на озеро порыбачить, умер в своей палатке.
Очевидец, нашедший тело, рассказал в паблике «Аноним 03», как это было. Свидетель предполагает, что мужчина погиб ночью от отравления угарным газом.
- С утра приехали, «Нива» не гудела. К обеду подходим, реально, что-то не то. Открыли палатку, а там труп уже лежит, - рассказа автор сообщения.
Также мужчина призывает рыбаков подходить друг к другу и спрашивать о самочувствии.
- Мало ли что. Может хоть что случиться. Народ около него был и ночевал с ним. Мы приехали утром и только к обеду подошли. Подходите, не стесняйтесь, спрашивайте, - отмечает рыбак.
В пресс-службе МВД России по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о смерти мужчины на озере. Также там добавили, что сейчас полицейские проводят проверку.
В Бурятии рыбак отравился угарным газом на Котокеле
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тело рыбака нашли в палатке
Женщина получила ожоги
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное (видео)
Происшествия, 23.02.2021
Известно, что мужчина ранее судим
Происшествия, 23.02.2021
Артём Бурлов обратился к российскому киносообществу, когда его везли в отдел
Происшествия, 22.02.2021
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
Происшествия, 22.02.2021
Сотрудники МЧС проводят проверку
Происшествия, 21.02.2021
Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex»
Адвокат вымогал деньги у следователя
Работница ресторана пострадала из-за просьбы об оплате
Мужчины вырубили более 100 сосен
Владелец сим-карты спохватился только спустя месяц
Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё
Она находится в тяжёлом состоянии
Гости из соседнего региона приехали специально за «зимухой»