В Бурятии рыбак отравился угарным газом на Котокеле

Тело рыбака нашли в палатке



23 февраля в Прибайкальском районе Бурятии на озере Котокель произошёл несчастный случай. Мужчина, приехавший на озеро порыбачить, умер в своей палатке.



Очевидец, нашедший тело, рассказал в паблике «Аноним 03», как это было. Свидетель предполагает, что мужчина погиб ночью от отравления угарным газом.



- С утра приехали, «Нива» не гудела. К обеду подходим, реально, что-то не то. Открыли палатку, а там труп уже лежит, - рассказа автор сообщения.



Также мужчина призывает рыбаков подходить друг к другу и спрашивать о самочувствии.



- Мало ли что. Может хоть что случиться. Народ около него был и ночевал с ним. Мы приехали утром и только к обеду подошли. Подходите, не стесняйтесь, спрашивайте, - отмечает рыбак.



В пресс-службе МВД России по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о смерти мужчины на озере. Также там добавили, что сейчас полицейские проводят проверку.





