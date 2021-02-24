В Улан-Удэ на бездомной женщине загорелась одежда

Женщина получила ожоги



Вечером 21 февраля в Железнодорожном районе Улан-Удэ на теле 43-летней женщины загорелась одежда. Информацию передали пожарным. Но возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.



- В результате пожара пострадала женщина 1977 года рождения без определённого места жительства. С ожогом бедра она была госпитализирована в медучреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Причина произошедшего устанавливается.

