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В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм

В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
Происшествия, 
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии

В Чунском районе Иркутской области возбудили уголовное дело после травмирования двух рабочих, один из которых погиб. В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области сообщили, что дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, в январе несколько рабочих ремонтировали цепь транспортера для удаления опилок на территории лесозаготовительного предприятия в посёлке Октябрьский. В какой-то момент один из мужчин, не заметив рабочих на транспортёре, нажал на кнопку включения ленты транспортного оборудования.

В результате рабочий получил множественные травмы, от которых позже скончался.

Второй потерпевший получил множественные травмы в виде переломов костей голени, голеностопного сустава. Он был госпитализирован в больницу.

Следователи изучают необходимую документацию. Свидетели произошедшего допрошены.

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