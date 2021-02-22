В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм

Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии



В Чунском районе Иркутской области возбудили уголовное дело после травмирования двух рабочих, один из которых погиб. В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области сообщили, что дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По версии следствия, в январе несколько рабочих ремонтировали цепь транспортера для удаления опилок на территории лесозаготовительного предприятия в посёлке Октябрьский. В какой-то момент один из мужчин, не заметив рабочих на транспортёре, нажал на кнопку включения ленты транспортного оборудования.



В результате рабочий получил множественные травмы, от которых позже скончался.



Второй потерпевший получил множественные травмы в виде переломов костей голени, голеностопного сустава. Он был госпитализирован в больницу.



Следователи изучают необходимую документацию. Свидетели произошедшего допрошены.



