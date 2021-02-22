Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
В Чунском районе Иркутской области возбудили уголовное дело после травмирования двух рабочих, один из которых погиб. В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области сообщили, что дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, в январе несколько рабочих ремонтировали цепь транспортера для удаления опилок на территории лесозаготовительного предприятия в посёлке Октябрьский. В какой-то момент один из мужчин, не заметив рабочих на транспортёре, нажал на кнопку включения ленты транспортного оборудования.
В результате рабочий получил множественные травмы, от которых позже скончался.
Второй потерпевший получил множественные травмы в виде переломов костей голени, голеностопного сустава. Он был госпитализирован в больницу.
Следователи изучают необходимую документацию. Свидетели произошедшего допрошены.
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 22.02.2021
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
Происшествия, 22.02.2021
Сотрудники МЧС проводят проверку
Происшествия, 21.02.2021
Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex»
Адвокат вымогал деньги у следователя
Работница ресторана пострадала из-за просьбы об оплате
Мужчины вырубили более 100 сосен
Владелец сим-карты спохватился только спустя месяц
Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё
Она находится в тяжёлом состоянии
Гости из соседнего региона приехали специально за «зимухой»
Необычная авария произошла перед покупкой дров
Свидетелями аварии стали пятиклассники
Вор украл телефон и деньги со счёта
Один из автомобилей полностью скрылся под водой
Следователи СК начали проверку