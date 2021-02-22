В Иркутской области произошёл взрыв в бойлерной школы

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В ночь с 19 на 20 февраля в бойлерной Кудинской школы в деревне Куда Иркутского района произошел взрыв. Произошедшее сняли видеокамеры, видео опубликовали в паблике homutovo_news в Instagram.В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области пояснили, что сообщений в пожарно-спасательную службу 101 не поступало. «Администрация школы и Единая дежурная диспетчерская служба Иркутского района тоже не сообщали в МЧС России, хотя обязаны докладывать о каждом происшествии», - отметили в ведомстве.По предварительным данным, взорвался резервный котёл. Здание бойлерной стоит далеко от школы.- По факту случившегося и не доведения информации в установленном порядке, будет проведена проверка и дана оценка должностным лицам, отвечающих за информирование экстренных служб, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.Также сотрудники МЧС проведут проверку по поводу того, что с автоматической пожарной сигнализации школы не поступил сигнал на пульт 101.